Ieri, all’esito di indagine coordinata dall’ufficio giudiziario inquirente di Benevento, guidato dal Procuratore Gianfranco Scarfò, militari della Stazione Carabinieri di San Leucio del Sannio e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesarchio, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Benevento, su richiesta della Procura sannita, nei confronti di due soggetti (il 29enne Manuel Ragucci e il 39enne Antonio Celentano), raggiunti secondo gli inquirenti e le contestazioni accusatorie relative “da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di tentata rapina in concorso e porto abusivo di armi”.

