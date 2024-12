Non interverrà pesantemente sul mercato, ma qualcosa il Benevento farà nella sessione invernale che aprirà ufficialmente giovedì prossimo. La capolista del girone meridionale ha poco da riparare, ma sarà comunque alla finestra con l’obiettivo di rendere l’organico più omogeneo, consegnando a Gaetano Auteri giocatori più adatti alla sua idea calcistica. Per fare ciò, Marcello Carli ha innanzitutto messo in conto di dover trovare sistemazione a chi non rientra nel progetto tecnico e al tempo stesso di trovare una sistemazione adeguata a chi ha bisogno di esperienza e minutaggio in categoria.

