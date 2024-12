Nessun rito abbreviato per quello che sarebbe l’autore dell’efferato omicidio di Pannarano. Il Gup del Tribunale di Benevento, dottore Pietro Vinetti, ha dichiarato inammissibile, infatti, la richiesta della difesa ad esito di una udienza che si è protratta per circa un’ora e che ha visto altresì l’imputato lasciarsi andare al pianto durante i lavori. I fatti, come si ricorda, si svilupparono nel mese di Luglio di quest’anno nel piccolo Centro della Valle Caudina allorquando il cinquantasettenne Benito Miarelli uccise il fratello Annibale, settantenne.

