Vandali ancora in azione a piazza Roma, Mastella: “Chi sa segnali o denunci”

“Continuano alcuni idioti ed incivili a devastare e vandalizzare: ieri a piazza Roma hanno dato il peggio di sé. Per gennaio spero che le nostre telecamere siano tutte funzionanti. Chi vede qualcuno di questi imbecilli me li segnali in modo discreto o si rivolga alla polizia”.

E’ la denuncia social del sindaco di Benevento, Clemente Mastella e l’appello alla cittadinanza affinché chi può denunzi gli incivili protagonisti di atti di vandalismo. Una piaga che certo non pertiene al solo capoluogo sannita ma che è diffusa in particolare modo nelle zone metropolitane pur non risparmiando i comprensori interni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia