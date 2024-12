“La Lega sannita cresce e si rafforza, senza clamore ma con un impegno costante in favore dei territori. Oggi, dopo Caserta, siamo la miglior percentuale in Campania e il nostro obiettivo è migliorare il dato delle Europee alle Regionali”.

Luigi Barone, dirigente nazionale della Coesione Territoriale e regionale degli Enti Locali della Lega, dinanzi ad una numerosissima platea di sindaci, amministratori e dirigenti sanniti del partito di Salvini, giunti al relais il Feudo di Ceppaloni per lo scambio degli auguri natalizi, ha elencato l’impegno per il territorio “ad iniziare dalla diga di Campolattaro. Senza l’emendamento, promosso dall’amico deputato Zinzi, che attribuisce ulteriori 37 milioni di euro all’opera, i lavori non sarebbero potuti partire per un aumento dei costi da progetto esecutivo. Potremmo parlare del raddoppio della Telesina che partirà a breve, dell’alta capacità/velocità, dell’impegno per la Caserta-Benevento, della Fortorina. Il Sannio è una delle province in Italia che per investimenti del ministero guidato da Matteo Salvini ha avuto maggiori risorse, parliamo di miliardi: E non è finita certo qui…”, ha proseguito ancora Barone.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia