La riorganizzazione del servizio 118, così come riportato dalle colonne di questo giornale nei giorni scorsi, ha scatenato una serie di interventi, tutti favorevoli, su quanto deciso dall’organismo paritetico dell’Asl. Qualcosa sta cominciando a muoversi, i segnali sono confortanti ma prima di poter definitivamente brindare, considerando anche il periodo, servirà attendere l’attuazione, da parte della stessa Asl, delle determinazioni approvate, ricordiamolo, all’unanimità. Per il momento il passo compiuto è stato preso di buon grado da tutte le associazioni che in precedenza avevano provato a far sentire la propria voce e quella di un intero territorio.

