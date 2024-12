Servizio 118, Vigili del Fuoco e medici ospedalieri. Tutti uniti in una sinergia di sforzi all’insegna del coordinamento e della condivisione nello scopo ultimo e supremo di salvare vite.

È stato un sabato mattina movimentato per la macchina dei soccorsi caudina nelle sue varie componenti chiamata a concorrere in risposta ad una situazione sanitaria estrema. Il caso è quello di una sessantottenne montesarchiese grande obesa. Già delicata nella sua condizione di salute di base, la donna è andata incontro ad un improvviso aggravamento dello scompenso cardiaco con conseguente crisi respiratoria.

