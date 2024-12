Via libera della Giunta comunale al Bilancio di previsione 2025-2027. “Come già accaduto lo scorso anno – spiega l’assessore Maria Carmela Serluca illustrando il provvedimento – anche stavolta abbiamo centrato l’obiettivo di approvare il Previsionale prima della fine dell’anno. In questo modo la capacità di spesa, gestione e programmazione potrà essere più snella, coordinata ed efficace per tutti i settori dell’Ente”.

