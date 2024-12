Tra poco più di un mese, l’Associazione costruttori dovrebbe avere il suo nuovo governo. E’ di ieri la lettera trasmessa alle imprese associate di Ance Benevento, con la quale il direttore Anna Pezza annuncia l’avvio delle consultazioni per il rinnovo delle cariche associative. In osservanza a quanto sancito dalle norme statutarie (art.23), i Probiviri hanno esaurito il loro compito. Precisamente, il collegio era composto da quattro probiviri: per Confindustria, Biagio Mataluni, unico rappresentante dell’associazione; poi il notaio Ambrogio Romano, l’ex presidente della Provincia Carmine Nardone ed il sindaco di Apice Angelo Pepe. Il loro compito consisteva nel selezionare, all’interno della rosa di nomi e relativi curricula trasmessi dall’Ance, 5 nominativi.

