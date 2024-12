Tempi velocissimi per dare attuazione alla programmazione dedicata alla povertà sanitaria, ovvero per dare una risposta a chi non riesce ad accedere alle cure. Con una delibera del direttore generale dell’Asl Benevento Gennaro Volpe è stato approvato il disciplinare per l’erogazione di beni e prestazioni sanitarie in favore di destinatari individuati dal Programma Nazionale Equità nella Salute, area di contrasto alla povertà sanitaria nei diversi distretti Asl Benevento, chiamati ad assicurare la presa in carico indigenti italiani, stranieri, persone che vivono ai margini.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia