La diffida della Regione in ordine alla mancata approvazione del Siad riguarda molti Comuni, non solo Benevento.

Da anni se ne parla, ma lo strumento comunale d’intervento per l’apparato distributivo non è mai decollato. Ieri mattina, riunione congiunta delle commissioni Urbanistica ed Attività Produttive, ma solo per apprendere la nota di risposta dell’ente alla diffida. il Comune di Benevento è dotato di Piano Urbanistico Comunale approvato con decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 54 del 6 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 8 gennaio 2013; con delibere di G.C. n. 208 del 15.11.2019 e n.189 del 04.12.2020 sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione della variante allo strumento urbanistico comunale.

