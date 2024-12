Essendo scaduto il contratto di servizi in essere con la Soc. Trotta Bus Services SpA, segnatamente in relazione al Trasporto Scolastico in esso incluso, per effetto delle necessità imposte dalle vigenti norme è stata emanata la proroga tecnica ma al tempo stesso si è avviato il lavoro per promuovere il nuovo progetto per il Servizio di Trasporto Scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Benevento, con l’Ufficio Trasporti e Mobilità ha debitamente provveduto a predisporre il progetto per una spesa complessiva dedotta in euro 350.000,00 su base annuale per il 2025-2026 e di 225mila euro per il 2026-2027.

