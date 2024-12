Indicatori non positivi per l’ospedale di Benevento. Negatività emerse dal report Agenas anche per quanto concerne le voci relative alla sostenibilità economico finanziaria degli ospedali pubblici italiani. Del costo giorno medio di degenza si è molto discusso nei giorni scorsi con l’ospedale “San Pio” secondo peggiore in Italia dopo il ‘Papardo’ di Messina, con costo di 903 euro per il polo sanitario ospedaliero sannita.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia