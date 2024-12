Una crisi idrica generale e senza stagionalità quella che sta attraversando buona parte della Provincia di Benevento, dove l’acqua continua a mancare.

Continue rotture e chiusure notturne per riempire i serbatoi stanno continuando a interessare moltissimi comuni del Comprensorio.

Tra questi figura anche San Bartolomeo in Galdo, per questo il Sindaco Carmine Agostinelli è intervenuto per spiegare la situazione alla popolazione.

