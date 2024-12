Il Sannio e la città tirano, altro boom di turisti: “Benevento è più attrattiva”

Un colpo d’occhio notevole e piacevole ieri quello del Corso Garibaldi con i segni delle festività natalizie. Il centro è stato preso d’assalto nonostante il clima rigido, non solo da cittadini ma anche da una folla di turisti ad ammirare le bellezze monumentali, oltre che ad approfittare di opportunità commerciali con i numerosi negozi aperti. “Non può che far piacere quello che è un consolidarsi dell’attrattività nel periodo ormai prossimo alle festività natalizie della nostra città. Sta funzionando l’abbinamento visita in città con quella di mercatini natalizi allestiti in altri centri, Apice e Limatola, per un’offerta integrata che sta ottenendo forti riscontri dai tour operator di Puglia, Basilicata, Molise, Calabria”, quanto rilevato dall’assessore con delega al Turismo, Attilio Cappa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia