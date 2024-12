“Su Solitek non accettiamo lezioni. Il Governo, nel rispetto della legge, lavora seriamente per sostenere investimenti produttivi. L’impegno del deputato Francesco Maria Rubano è stato sempre rigoroso, lontano dalla propaganda elettorale sui 300 posti di lavoro. Siamo persone serie, non speculatori politici”. Sono sempre scintille tra Forza Italia e Mastella in merito all’investimento dell’azienda lituana da realizzare a Ponte Valentino. Iniziativa imprenditoriale accolta giustamente con grande favore, ma che rischia seriamente di arenarsi qualora il Gruppo baltico non riuscirà a reperire un acquirente che subentri in toto, ma anche che lo affianchi come socio.

