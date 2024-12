Né vinti, né vincitori. Lo scontro al vertice tra Benevento e Audace Cerignola finisce con un punto ciascuno (1-1 il risultato finale), che muove impercettibilmente la classifica (anche perché dietro per ora nessuno ne ha approfittato per tornare a farsi vedere negli specchietti retrovisori) e che lascia alla Strega la sensazione di aver ricavato il massimo da una partita non condotta esattamente come avrebbe voluto. O almeno, non secondo quanto era stato preparato.

Perché stavolta la formazione di Auteri si è mostrata più pronta nel soffocare lo sforzo degli avversari, nello strozzarne il ritmo, piuttosto che nell’andare alla ricerca dell’iniziativa e della pericolosità offensiva attraverso i propri principi di gioco. Nulla di tutto questo, perché al ‘Vigorito’ sono stati gli ospiti a fare la partita, specialmente nella prima parte del match quando sono stati obiettivamente più pericolosi della truppa giallorossa.

