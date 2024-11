SoliTek non molla. Non si è avuto alcun intervento taumaturgico, che possa autorizzare facili ottimismi circa la realizzazione dell’investimento a Ponte Valentino, ma sicuramente è positivo che l’azienda lituana abbia richiesto la proroga per l’inizio dei lavori. La scadenza è fissata per domani, giusto un anno dall’ok concesso dal commissario della Zes Campania, Giuseppe Romano, che rilasciò l’Autorizzazione Unica n. 75 all’azienda Solitek Industry per l’insediamento a Benevento, Zona ASI, in data 1 dicembre 2023, per svolgere l’attività di assemblaggio di pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia