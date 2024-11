Il Benevento di oggi è costruito per andare al massimo a prescindere e c’è da giurarci che anche nel faccia a faccia odierno con l’Audace Cerignola la formazione giallorossa scenderà in campo con un unico obiettivo: vincere. La classifica potrebbe suggerire cautela, perché in fondo nella sfida tra prima e seconda alla truppa di Auteri potrebbe anche andar bene un pareggio, ma la Strega non ha alcuna intenzione di accontentarsi. Tutt’altro.

