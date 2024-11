È un Benevento che vince trainato dai suoi giovani. Prodotti della cantera giallorossa protagonisti in prima squadra e in azzurro, nella stagione che più di tutte sta mettendo in luce il lavoro e i progressi compiuti dal settore giovanile della Strega. Un trionfo certificato non solo dai risultati in campo ma anche dai numeri che riguardano da vicino le stelle del “Vigorito”, tra le più importanti dell’intera Serie C.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia