Un settore in crisi quello dell’industria automobilistica che sta facendo sentire i suoi effetti su tutto il sistema produttivo. Così anche allo stabilimento Ficomirrors di Morcone si respira un’aria pesante.

La fabbrica di specchietti per autovetture, che dagli anni ’80 opera nel Comune della Valle del Tammaro dando lavoro a oltre 200 operai, si sta avviando verso la messa in Cassa integrazione dei dipendenti.

Una fabbrica importante per tutto il territorio che, come tutte le aree interne, soffre della penuria di posti di lavori e di un isolamento sempre più marcato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia