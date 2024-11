Affidamento del servizio integrato di noleggio monopattini elettrici e bike sharing all’azienda Helbiz Italia srl (una delle principali realtà del comparto) ad esito valutazione della commissione giudicatrice per la procedura. Atto affidamento che per diventare esecutivo adesso avrà bisogno della ratifica con delibera di Giunta Comunale. Il progetto relativo al servizio bike sharing prevede un controvalore stimato in termini complessivi per un importo di 139mila euro.

