Il totale delle spese sostenute dal governo Mastella per affidamenti esterni relativi alla redazione del Puc, Vas, piani di settore e studi propedeutici è pari ad euro 326.804, 12. Quelle sostenute per lo strumento urbanistico licenziato nel 2011, ammontano a 875.879,59, “quasi il triplo di quelle occorse per il nuovo piano”, ha osservato l’assessore Molly Chiusolo.

Insomma, “quelli di prima” hanno scialacquato, non esiterà a puntualizzare il consigliere Antonio Picariello, presentatore dell’interrogazione che dovrebbe portare ad “un’operazione trasparenza”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia