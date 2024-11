Una procedura lunga e non priva nel corso del tempo di intoppi quella relativa alla realizzazione della bretella per collegare la Fortorina alla Statale 90 bis: bretella che è opera strategica prevista nel piano operativo infrastrutture Fs 2014-2020 con la denominazione “Strada di collegamento area interna del Fortore con SS 90 bis. Lavori di costruzione strada di collegamento Foiano V.F. – SS 90 bis (1° tronco) tratto S.P. n°169 contrada Ganto/Calcarella-S.P. n°88”, per l’importo di 37 milioni e 300mila euro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia