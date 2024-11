Non ha certamente il sapore dello spareggio, ma in ogni caso il prossimo potrebbe essere un turno cruciale per l’alta classifica. O almeno, potrebbe esserlo per il cammino del Benevento che, vincendo contro l’Audace Cerignola, avrebbe la possibilità di laurearsi campione d’inverno con due turni d’anticipo, ma soprattutto di mettere ulteriore margine tra sé e le più immediate inseguitrici, considerando anche che la terza forza del campionato, vale a dire il Monopoli, dovrà vedersela con l’Avellino.

