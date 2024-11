Cantiere centrale fotovoltaica, escavatore in fiamme: non si esclude il dolo

Un escavatore distrutto dalle fiamme. Un secondo mezzo danneggiato. E’ il bilancio del rogo divampato nella notte tra sabato e domenica in contrada San Vitale, nel cantiere per la costruzione di una nuova centrale fotovoltaica. Sul posto intervento tempestivo da parte dei Vigili del fuoco per domare le fiamme e mettendo in sicurezza il sito, come anche degli agenti della Squadra mobile e della Polizia scientifica che hanno avviato le indagini.

