Il borgo antico di Pietrelcina è un autentico cantiere. La pioggia dei giorni scorsi non ha fermato i volontari dell’associazione per montare e allestire tutte le scene in occasione del Presepe Vivente.

Procedono quindi a pieno ritmo i lavori per la 35esima edizione della rappresentazione della Natività che si terrà nei giorni 27-28 e 29 dicembre. Il paesaggio è allestito tenendo conto degli aspetti tipici dei villaggi palestinesi. Particolare attenzione è rivolta ai costumi grazie ad una meticolosa opera di ricerca, cercando di riprodurre gli elementi essenziali dell’abbigliamento palestinese.

