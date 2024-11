Avanzamento della procedura amministrativa preliminare alla cantierizzazione compresa nella pianificazione “La Città di tutti, la Città per tutti” relativo alla ‘Costruzione di un terminal per bus extraurbani con parcheggio autovetture, in prossimità della stazione ferroviaria centrale di Benevento per un investimento di 2,8 milioni di euro di cui 1,921 per lavori e 0,878 per somme a disposizione. Appalto già aggiudicato e progetto esecutivo, validato nel febbraio di quest’anno.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia