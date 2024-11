Nunziante 6: Il Taranto non riesce mai a impensierirlo e lui non stacca la spina, resta nel match fino alla fine e incassa un prezioso clean sheet in trasferta. L’unico spavento in avvio sull’incornata di De Santis, poi il nulla dalle sue parti

Oukhadda 6: Alza i giri soprattutto nel primo tempo, cercando il cambio di passo per provare a incenerire il muro avversario. Non appare incontenibile ma complica, spesso, i piani avversari sulla sua corsia. Finale senza strafare

