Un sostanzioso seguito al prezioso pari conquistato in extremis nel derby con l’Avellino. E’ quello che il Benevento riesce a ottenere, andando a vincere sul campo del Taranto per 2-0. Protagonista ancora una volta Ernesto Starita che domenica scorsa era stato decisivo firmando l’assist per il 2-2 di Viviani, stavolta invece si è messo in proprio, realizzando non solo il suo primo gol stagionale, ma anche quello che ha permesso alla Strega si stappare una partita che si era fatta imprevedibilmente complicata per gli uomini di Auteri. Prova ne è il fatto che i giallorossi ci abbiano messo più di un’ora prima di trovare la rete che ha rotto l’equilibrio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia

1 of 16

Foto Franco Capriglione