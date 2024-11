Ieri, ad esito di un’attività investigativa coordinata dall’ufficio giudiziario di Benevento guidato dal Procuratore Gianfranco Scarfò, i carabinieri di Pietrelcina hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Benevento, su richiesta della Procura, nei confronti di un 30enne residente in provincia di Benevento, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per delitto di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna, in stato di gravidanza all’epoca dei fatti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia