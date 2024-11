Un primato poco invidiabile. La provincia di Benevento, come emerge da uno studio della Cgia di Mestre sulle piccole e medie imprese a rischio usura, è un territorio ad alto rischio. Il primo in Italia

Parliamo di imprese esposte agli strozzini perché in affanno economico, impossibilitate ad accedere ai canali legali. Il dato pertanto riguarda la variazione percentuale delle aziende in difficoltà finanziaria: nel 2023 in provincia erano 562 le aziende a rischio, nel 2024 sono diventare 659, con una variazione di +97 e un tasso di crescita del rischio del +17,3 per cento. Seguono Chieti, con crescita del +13,9 e Savona con il +12,4 0,5

