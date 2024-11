Sentirsi re per una notte, la più lunga e attesa dell’anno. Contro la rivale di sempre, per infiammare ancora di più la corsa verso lo stesso traguardo. Febbre da derby al “Vigorito” per Benevento-Avellino: oltre 7 mila gli spettatori che coloreranno di giallorosso la super sfida del girone C di Serie C. La Strega di Auteri da una parte, dall’alto della sua vetta e con la voglia di provare a scappare lontano, lanciando un altro segnale alle avversarie. I lupi di Biancolino dall’altra, a sei punti di distanza dal primo posto e in leggera difficoltà dopo l’inizio a mille all’ora con l’arrivo in panchina del Pitone. È la partita più tesa dell’anno per le due città che non smettono di rincorrersi dopo essersi ritrovate in Serie C la scorsa stagione, in un doppio confronto che ha premiato sempre la squadra di Pazienza.

