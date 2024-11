Alla fine, nonostante gli sforzi dei sanitari, non ce l’ha fatta. È deceduta la donna che, residente a Sant’Agata de’ Goti ma originaria del napoletano, era stata investita a Cancello Scalo lo scorso 28 ottobre. La donna è deceduta presso il reparto di Rianimazione del Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove era stata trasferita nella immediatezza dei fatti in regime di codice rosso avendo riportato un’emorragia cerebrale, un trauma addominale e svariate fatture non ultime a carico del bacino.

