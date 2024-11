«Di questo passo, saremo costretti a starcene a casa, guadagneremmo di più. Almeno non dovremmo sopportare spese». Decisamente deluso questo ambulante, che opta per l’anonimato. Purtroppo non è l’unico: il mercato del venerdì in via Delcogliano non funziona, l’unica speranza è tornare, almeno in questa seconda edizione settimanale, in piazza Risorgimento per risollevare un morale ormai sotto i tacchi. “A fine mercato contiamo incassi da 40, 50, al massimo 60 euro”, fa presente Cosimo Sorice, uno dei rappresentanti degli ambulanti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia