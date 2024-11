Una triste domenica è stata quella di ieri per la cittadina termale. Telese si è risvegliata con la notizia della scomparsa di Michele Selvaggio, personalità di primissimo piano non solo in città e nel comprensorio, ma nell’intera provincia sannita.

Già sindaco nei primi anni ’90, è stato colonna portante delle due amministrazioni di Pasquale Carofano

Solo qualche settimana fa era stato insignito dal primo cittadino Giovanni Caporaso durante la cerimonia dei 90 anni dell’autonomia comunale.

