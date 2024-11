Un bottino di notevole valore quello trafugato da malviventi in azione nella notte tra sabato e domenica in un negozio di abiti da sposa ubicato in contrada Bosco Perrotta, sul liminare con il confine amministrativo tra San Giorgio del Sannio nella cui circoscrizione comunale ricade e quello di San Nicola Manfredi, dal lato opposto della strada su cui affaccia il locale: asportati soldi contenuti in un borsello lasciato su un tavolo, e prelevati profumi di noti marchi commerciali e bigiotteria di alto livello.

