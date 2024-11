Non il modo migliore per inoltrarsi nella settimana che porta al derby con l’Avellino. Il Benevento esce sconfitto da Picerno, dove rimedia la terza sconfitta stagionale (arrivate tutte nelle sette gare giocate finora in trasferta) e rischia di vedere la concorrenza avvicinarsi nuovamente. Sia chiaro, la Strega resta saldamente in testa, ma la prestazione offerta ieri pomeriggio rappresenta un evidente passo indietro per i giallorossi che si fermano dopo sette risultati utili di fila. A condannare la truppa di Auteri è la rete di Bernardotto arrivata a venti minuti dalla fine, ma già in precedenza i padroni di casa avevano avuto la possibilità di portarsi avanti. Il ko è dunque meritato e poco è stato fatto dalla panchina per evitarlo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia