Reclusione per otto anni, dieci mesi e venti giorni nei confronti del 53enne Ludovico Lepore uno dei coinvolti come asserito autore dei reati contestati (tortura, lesioni, rapina tentata) insieme ad altre tre persone nel ‘caso torture’, emerso lo scorso marzo, con tre giovani di San Leucio del Sannio, e in particolare due maggiorenni, sottoposti a percosse, trattamenti degradanti e minacce, e sequestrati per diverse ore in balia dei loro persecutori.

