Un’altra prestazione da dieci e lode e un’altra doppietta, la seconda della sua nuova vita tra i grandi. Questa volta però pesantissima, perché ancor più decisiva per le prove di fuga del Benevento, trascinato dal suo bomber tascabile. Mario Perlingieri è sempre più una certezza per la Strega: punto di riferimento perenne per le idee di Gaetano Auteri e per le geometrie della sua squadra che sembra dipendere sempre e solo dal classe 2005. Con lui in campo i giallorossi giocano tutto un altro calcio, fatto di soluzioni nello stretto, di spazi aperti dai suoi movimenti e di affinità sempre più letali tra gli uomini gol del Benevento. Un cambio d’assetto e di approccio notato già a Crotone, in una Strega orfana del suo centravanti poi rientrato al “Vigorito” con due gol di pregevolissima fattura.

