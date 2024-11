Morire a 92 anni per gli effetti di un incidente stradale. Lungo una strada rurale. Destino tragico quanto beffardo quello che attendeva un anziano deceduto nella mattinata di ieri a Roccabascerana. Come da ricostruzioni che sono state poste in essere, in particolare, l’uomo – residente nella vicina Pietrastornina – stava percorrendo una tratta interna, via Marmora quando, come si apprende senza il coinvolgimento di ulteriori mezzi, avrebbe sbandato finendo per ribaltarsi.

