Irrisolto per l’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’ il problema del sottodimensionamento dell’organico, guidato dallo scorso giugno con incarico a tempo indeterminato dal primario Lidia Grappone. Nonostante il concorso bandito di recente, bisogna ancora fare i conti con la penuria numerica di medici pediatri che affligge il reparto, che la scorsa primavera aveva visto proprio per questo motivo il dirottamento da parte dell’Asl, per una scelta sollecitata dallo stesso nosocomio, del presidio di vaccinazioni per popolazione pediatrica fragile presso il “Fatebenefratelli”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia