Dopo il decadimento di Vincenzo Parziale, un accesso agli atti prodotto dagli ex consiglieri di maggioranza ha fatto emergere il mancato pagamento di tributi comunali – al 24 settembre scorso – da parte di membri di maggioranza. La stoccata è arrivata proprio da parte di Parziale, che dopo il defenestramento dal Consiglio ha parlato di accanimento nei suoi confronti da parte dei vecchi sodali.

In quella stessa occasione – era il 24 ottobre – il presidente del Consiglio comunale Paolo Vesce ha spiegato alla nostra testata di aver richiesto agli uffici di essere messo al corrente di eventuali casi di incompatibilità dei consiglieri. Nel caso di effettivi riscontri, le parole di Vesce, “saranno avviate le dovute procedure. Questo a riprova del fatto che le regole valgono per tutti, favoritismi non se ne fanno”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia