In quei tredici minuti finali della sfida di Crotone navigano i rimpianti e i rimorsi di un Benevento che stava pregustando l’ennesima impresa e che invece sul più bello si è visto sfilare di tasca due punti preziosissimi, che gli avrebbero permesso di tenere a distanza di sicurezza concorrenti agguerrite come Audace Cerignola e Avellino. Inevitabilmente il pari dello ‘Scida’ ha il sapore aspro della delusione, per gli effetti sulla classifica, ma soprattutto per il modo in cui è arrivato. Perché a differenza di quanto accaduto nel derby di domenica scorsa con la Casertana, quando la truppa giallorossa non ha perso la bussola nonostante le difficoltà riscontrate per sbloccare la contesa, la lucidità è stata la componente che è venuta meno col Crotone nella gestione del doppio vantaggio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia