Una donna di San Felice a Cancello è stata avvisata in vista degli approfondimenti di natura medico legale che, nella giornata di oggi, come già anticipato dalla nostra testata, saranno condotti sulla salma di Manuel Giordano, giovane di 17 anni restato ucciso per gli effetti di un incidente stradale verificatosi nella giornata di mercoledì lungo la strada statale Appia e, per la precisione, nel territorio delle Campizze di Rotondi.

