Importante operazione quella eseguita dalle Fiamme Gialle. Nella giornata di ieri, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura di Napoli Nord, personale del comando provinciale della Guardia di Finanza di Benevento ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo in forma diretta e per equivalente di circa 2,5 milioni di euro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di società aventi sede legale nelle province di Benevento, Napoli, Avellino e Caserta. Tanto in relazione alle ipotesi di reato di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e omessa presentazione della dichiarazione ai fini Iva, oltre ad effettuare perquisizioni domiciliari nei confronti di dieci indagati.

