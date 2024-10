Ordine dei medici, la presidenza a Luca MIlano

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti di Benevento. Per la prima volta il “quorum” è stato raggiunto in prima convocazione, nonostante ci fosse un’unica lista, con un successo di partecipazione straordinario.

La percentuale del 53,8% dei votanti (1.090 Medici), la più alta in Italia, dimostra che la scelta del voto telematico ed elettronico si è rivelata vincente, avendo dato a tutti l’opportunità di votare, garantendo così maggiore rappresentatività al Consiglio appena eletto.

