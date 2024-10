L’ordinanza dirigenziale del settore Attività Produttive ha formalizzato l’indirizzo di Giunta comunale per il trasferimento del mercato rionale del mercoledì e del venerdì dal comprensorio Mellusi-Risorgimento per le necessità legate ai cantieri Pnrr in via di implementazione a viale Delcogliano, con il turno mercatale odierno del 30 ottobre sospeso e il trasferimento temporaneo del mercato a far data dal 6 novembre-2024 nell’area di viale Delcogliano, frontale all’Università Giustino Fortunato ed in quella laterale all’edicola.

