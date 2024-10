Sabato 2 novembre, 18.30, nel centro storico di Frasso Telesino, Terravecchia, avrà luogo un reading teatrale di poesie tratte da L’Ora del Mondo, l’ultima opera dello scrittore di origini frassesi Marco Amore. Il libro, candidato al Premio Strega Poesia 2024 e tradotto in diverse lingue, tra cui il cinese, esplora territori mai valicati prima – o mai così a fondo – dalla poesia: mercato, economia, finanza. In un mondo sempre più governato dalle logiche del profitto e delle politiche economiche, Marco Amore ha voluto dimostrare che non solo è possibile avvicinare due mondi all’apparenza lontani come poesia ed economia, ma che è diventato necessario per comprendere meglio la realtà che quotidianamente viviamo: “L’Ora del Mondo”, spiega lo scrittore, “è una raccolta non poetica insolita, che affronta temi di natura economico-finanziaria. Scriverla non è stato affatto semplice: desideravo renderla comprensibile, nonostante la complessità intrinseca sia al linguaggio economico che a quello poetico”.

