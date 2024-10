Era impegnata in una attività di volantinaggio quando, secondo modalità che sono in fase di ricostruzione da parte dell’Arma dei Carabinieri, è stata travolta da un’automobile il cui autista non si sarebbe neppure fermato per prestare soccorso. Versa in condizioni gravi una quarantunenne di Sant’Agata de’ Goti che è rimasta pesantemente coinvolta in un sinistro occorsole alla via Napoli della frazione Cancello Scalo di San Felice a Cancello.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia